Bauen mit Holz: Ausstellung in Neuburg zeigt, was möglich ist

Am THI-Campus wird am 15. November die Ausstellung "Holz.Bau.Architektur" eröffnet. Dort wird auch das Projekt eines Neuburger Architekturbüros präsentiert.

Am Campus Neuburg der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) wird ab 15. November eine Ausstellung zu sehen sein, die den Werkstoff Holz in den Mittelpunkt rückt und neben den Arbeiten der Preisträger des Deutschen Holzbaupreises 2021 auch ein interessantes Rahmenprogramm zu nachhaltigem Bauen bietet.

Die von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt Osnabrück geförderte Wanderausstellung „Holz.Bau.Architektur“ zeigt am Beispiel von seit 2020 entstandenen Gebäuden den aktuellen Stand der Technik sowie das Potenzial des Holzbaus. Die Neuburger abhd Architekten Felix Denzinger und Partner hatten sich mit dem von ihnen geplanten außergewöhnlichen Bürogebäude in Kösching für den Deutschen Holzbau-Preis beworben und kamen in die engere Wahl. Alle nominierten Arbeiten werden in einer Ausstellung vorgestellt. Die Ausstellung wird zum bis 29. November am Campus Neuburg zu sehen sein. An der Fakultät Nachhaltige Infrastruktur stehen unter anderem ökologische, architektonische und konstruktive Aspekte des Holzbaus im Fokus.

Eröffnet wird die Ausstellung am Dienstag, 15. November, um 18 Uhr im Gebäude Max IV. Josef am Campus in Neuburg. Nach der Begrüßung durch THI-Präsident Prof. Dr. Walter Schober und Landrat Peter von der Grün werden die kommissarische Dekanin Prof. Dr. Jana Bochert und Architekt Felix Denzinger durch die Ausstellung führen. (AZ)