Neuburg

vor 32 Min.

Bauherr plant Großprojekt im Neuburger Zentrum, doch eine Satzung steht im Weg

Die beiden Häuser in der Neuburger Adlerstraße, zwischen dem Ärztehaus am Schrannenplatz und dem Edeka-Markt, sind seit vielen Jahren verwaist.

Plus In der Neuburger Innenstadt ist ein großes Bauprojekt geplant. Doch die Stellplatzsatzung ist dem Vorhaben im Weg. Jetzt soll sich etwas tun - auch wenn das nicht jedem gefällt.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Der Bereich wirkt verlassen und heruntergekommen. Kein Wunder, die beiden Häuser stehen seit vielen Jahren leer. Bis 1984 war hier die Bäckerei Deiml untergebracht, auch einen kleinen Lebensmittelladen gab es hier. Doch das ist lange her. Mittlerweile ist der Bereich in der Adlerstraße, zwischen dem Ärztehaus am Schrannenplatz und dem Edeka-Markt, komplett verwaist. Auch aus den Plänen des Supermarkts, in diesem Bereich zu erweitern, wurde nichts. Die gute Nachricht aus Sicht der Stadt Neuburg: Der Inhaber, Hausarzt Mattias Fischer-Stabauer, möchte an dieser zentralen Stelle investieren. Die schlechte Nachricht: Fischer-Stabauer kann laut eigener Aussage aktuell nicht tätig werden. Im Weg steht die Stellplatzsatzung. Um die Entwicklung der Neuburger Innenstadt nicht zu behindern, soll diese Satzung nun geändert werden. Doch das gefällt nicht jedem.

