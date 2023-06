Neuburg

Baum könnte umfallen: Linde am Unteren Tor muss sofort gefällt werden

Wegen Umsturzgefahr muss die Linde am Unteren Tor in Neuburg sofort gefällt werden.

Bei Routinearbeiten stellt die Stadt fest, dass die Linde am Unteren Tor in Neuburg wegen Pilzbefall nicht sicher steht. Der Baum muss noch am Mittwoch gefällt werden.

Im Rahmen von routinemäßigen Pflegearbeiten wurde in den Morgenstunden festgestellt, dass die Linde am Unteren Tor in Neuburg aufgrund von massivem Pilzbefall nicht mehr standsicher ist und unverzüglich gefällt werden muss. Das schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Die Entnahme des Baumes wird demnach noch am Mittwoch ausgeführt. Eigentlich sollten bei dem Termin der Wurzelbereich belüftet, der Boden gelockert und ordentlich bewässert werden, um die alleinstehende Linde vital zu halten. Bei genauerer Untersuchung haben die Baumkontrolleure jedoch festgestellt, dass sich am Stammfuss des Baumes der sogenannte Brandkrustenpilz festgesetzt hat. Linde am Unteren Tor in Neuburg muss gefällt werden Die einhergehende Fäule ist laut Stadt bereits deutlich in den Stamm eingedrungen und führt zu Instabilität. Der für Laien vital wirkende Baum könnte bei plötzlichen Windlasten unvorhergesehen brechen, heißt es. Die Gefährdung von Fußgängern, Radfahrern und dem vorbeifließenden motorisierten Verkehr sei reell, weshalb sofortiges Handeln angesagt war, so die Stadt. Bis zur nächsten Pflanzzeit im Oktober bleibt die bekannte Rundbank am Schlagbrückchen ohne schmückenden Baum. Dann wird eine Ersatzpflanzung vorgenommen. (AZ)

