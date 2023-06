Hansjörg Rucker feiert 80. Geburtstag – ein Baumanager und Jäger aus Passion

Plus Der Neuburger Bauunternehmer Hansjörg Rucker feiert an diesem Mittwoch seinen 80. Geburtstag. Die Firma verzeichnet einen Knick im privaten Wohnungsbau.

Als Familienvater, Unternehmer, Jäger und Naturfreund kann Hansjörg Rucker auf bewegte Jahrzehnte zurückschauen. Das tut er aber nicht, weil er sich lieber nach vorn orientiert. An diesem Mittwoch wird der langjährige Chef der Baufirma Rucker 80 Jahre alt. Der Betrieb spürt aktuell die Krise in der Baubranche.

Den 80er nimmt er zumindest äußerlich ganz locker, „aber die Zeit vergeht so schnell“. Der Geburtstag wird gefeiert, Zeit zur Reflexion gibt es beim Ansitz im stillen Wald. Den Wechsel zwischen solch ruhigen Momenten und der Geschäftigkeit des Firmenlebens hat der Jubilar besonders geschätzt. „Er kann auch schnell hochgehen, aber genauso schnell kommt er wieder runter“, so eine Bemerkung von Ehefrau Marianne. Sie stammt aus dem Jahnviertel, die beiden hatten sich beim Volksfest im Englischen Garten kennengelernt. Mittlerweile sind sie 52 Jahre lang verheiratet, haben Sohn, Tochter und Enkel.