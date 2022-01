Baumfällungen im Englischen Garten: Für Gutachten noch „zu viele Unklarheiten“

Plus Der Englische Garten in Neuburg bleibt ein Reizthema. Das Gutachten von Baumexperte Erk Brudi könnte sich etwas verzögern. Er sieht momentan „zu viele Unklarheiten“.

Der Englische Garten bleibt ein Reizthema in Neuburg. Rund um die geplanten Baumfällungen des Waldbesitzers, dem Wittelsbacher Ausgleichsfonds (WAF), entzünden sich weiterhin Diskussionen. Auch der eingeschaltete Baumgutachter Erk Brudi sieht momentan „zu viele Unklarheiten“.