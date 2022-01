Neuburg

Baumfällungen im Englischen Garten: Neuburger Gremium räumt Kommunikationsfehler ein

Der Wittelsbacher Ausgleichsfonds plant im Englischen Garten in Neuburg Fällungen von rund 1000 Bäumen. Das sorgte für hitzige Diskussionen im Stadtrat und unter der Bevölkerung.

Plus Seit Wochen drehen sich Diskussionen um die geplanten Baumfällungen im Englischen Garten. Auch in der jüngsten Sitzung des Neuburger Finanzausschusses. Allerdings mit versöhnlichen Tönen.

Von Anna Hecker

Müssen im Englischen Garten in Neuburg rund 1000 Bäume gefällt werden oder nicht? Diese Frage wird unter den Bürgerinnen und Bürgern äußerst emotional geführt, seit die Pläne dazu Ende November vorgestellt wurden. Der Wittelsbacher Ausgleichsfonds, Besitzer des Waldes im Neuburger Zentrum, hatte die Fällungen für Januar angekündigt. Um die hitzigen Diskussionen zu beruhigen, wurden in der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses versöhnliche Appelle an die Bürger gerichtet.

