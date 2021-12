Neuburg

vor 36 Min.

Baumfällungen im Englischen Garten: OB Gmehling befürchtet "never ending story"

Gegen das Vorhaben des WAF, 800 bis 1000 Bäume im Englischen Garten in Neuburg zu fällen, regt sich Widerstand. Der Stadtrat hat sich dafür ausgesprochen, zunächst ein Gutachten in Auftrag zu geben.

Plus Um Bäume im Englischen Garten in Neuburg zu retten, möchte der Stadtrat zunächst ein Gutachten beauftragen. Das Angebot dafür ist da, doch noch sind elementare Fragen unbeantwortet.

Von Andreas Zidar

Das Gutachten zum Baumbestand im Englischen Garten, das der Baum-Sachverständige Erk Brudi dem Neuburger Stadtrat vorgestellt hat (lesen Sie hier mehr), würde voraussichtlich rund 9800 Euro kosten. Ein solches Angebot unterbreitete Brudi der Stadt kurz vor Weihnachten. Am 23. Dezember kamen die Beteiligten zusammen, um dieses Angebot zu besprechen. Nach Angaben von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling berieten neben ihm unter anderem der Zweite Bürgermeister und Befürworter des Gutachtens, Johann Habermeyer, Förster und Waldreferent Alfred Hornung, Forstdirektor Peter Niggemeyer vom Waldeigentümer, dem Wittelsbacher Ausgleichsfonds (WAF), und Siegfried Muschler von der Stadtgärtnerei. Alle seien sich einig gewesen, dass grundlegende Punkte im Angebot fehlen, so Gmehling, im Grunde sei es "nur eine Preisliste" gewesen. Vor allem zwei Punkte, die nicht aufgeführt waren, sind den Beteiligten wichtig, weshalb diese eingefordert werden, bevor man ein solches Gutachten in Auftrag gibt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen