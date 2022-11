Baustelle endet: Wann die Neuburger Schmidstraße wieder frei ist

Die Baustelle in der Neuburger Schmidstraße geht bald zu Ende. Jetzt steht fest, wann die Straße wieder befahren werden kann.

Der letzte Pflasterstein in der Neuburger Schmidstraße ist am Donnerstagnachmittag gesetzt worden. Der Bautrupp verabschiedet sich am Freitag, am Montag ist Abnahme der Baustelle. Ab Dienstag könne der Verkehr wieder durch die Schmidstraße laufen, kündigt Christoph Gastl vom städtischen Tiefbauamt an.

Baustelle in Neuburg: Schmidstraße soll ab Dienstag wieder frei sein

Die Komplexität der Straße habe zu Verzögerungen geführt. 2022 mit seinen großen Straßensanierungen bezeichnet der Tiefbauingenieur als „brutal intensives Jahr“. (rew)