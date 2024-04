Baustelle in der Eybstraße: Erster Abschnitt ist fast fertig

Seit März laufen die Straßenbauarbeiten in der Neuburger Eybstraße. Hier verlegen die Stadtwerke Nahwärme-Leitungen. Jetzt gibt es gute Nachrichten für die Autofahrer.

Seit Anfang März werden in der Eybstraße in Neuburg Leitungen für die Nahwärmeversorgung verlegt. Der erste Bauabschnitt steht nun vor der Fertigstellung, die Arbeits sind dabei die Asphaltdecke wiederherzustellen. Ende der Woche soll die Straße wieder kurzzeitig für den Verkehr freigegeben werden. "Es lief alles wie geplant", sagt Franz Müller von den Stadtwerken.

Autofahrer müssen sich aber weiterhin auf Behinderungen in diesem Bereich einstellen. Denn in einem zweiten Abschnitt, der bis Anfang Mai geplant ist, wird in der Eybstraße dann zwischen den beiden Nibelungenstraßen-Einfahrten gebaut. Direkt im Anschluss geht es dann von der südlichen Nibelungenstraßeneinfahrt bis zur Adolf-Kolping-Straße und von dort bis zum Kreisverkehr an der Bahnunterführung Augsburger Straße weiter. (fene)

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch