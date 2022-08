Neuburg

10:02 Uhr

Baustelle in der Ingolstädter Straße: Jetzt kommt die Vollsperrung

Auf der Baustelle in der Ingolstädter Straße in Neuburg stehen die finalen Arbeiten an. Dafür wird die Straße komplett gesperrt. Was Verkehrsteilnehmer wissen müssen.