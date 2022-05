Neuburg

Baustelle Schmidstraße, Neuburg: So kommt dabei Leben rein

Plus Ab 13. Juni wird die Schmidstraße für viereinhalb Monate zur Baustelle. Was nicht heißt, dass dort das Leben still stehen wird. Ganz im Gegenteil. Stadt und Stadtmarketing stellen etwas auf die Beine, das es bisher noch nicht gab.

Von Manfred Rinke

Das Ziel ist klar: Die Innenstadt Neuburgs soll aufgepeppt werden. Das allerdings ist nicht mit Zauberei hinzubekommen. Vielmehr stehen allen Betroffenen in der Schmid-, Färber- und Rosenstraße , vor allem den dortigen Gewerbetreibenden, große Herausforderungen bevor. Wie diese gemeinsam gemeistert werden können, erfuhren zunächst Eigentümer, Geschäftsinhaber, Praxisbetreiber oder Rechtsanwälte in der Schmidstraße bei einer Versammlung, zu der Stadt und Stadtmarketing in das Kolpinghaus geladen haben. Schmidstraße deshalb, weil dort am 13. Juni der Start der Sanierungsarbeiten beginnt.

