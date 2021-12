Bayern 2 sendet Radioreportage zur Nahwärme in Neuburg

Eine Radioreportage auf Bayern 2 befasst sich mit der Neuburger Nahwärme. Wann die Sendung ausgestrahlt wird.

Die Themenbereiche Energie und Verkehr sind derzeit in aller Munde, über die dezentrale und regionale Energiewende im Freistaat berichtet am Donnerstag, 16. Dezember, Bayern-2-Hörfunk-Reporter Lorenz Storch. Im Fokus der Radioreportage steht laut Mitteilung der Stadtwerke die Neuburger Nahwärme. Über das Leuchtturmprojekt der Stadtwerke sprechen Werkleiter Richard Kuttenreich und weitere Interviewpartner. Die Reportage wird am 16. Dezember als Radioreport zwischen 10 Uhr und 12 Uhr in der Sendung “Notizbuch“ in Bayern 2 gesendet. Der Bericht über die Neuburger Nahwärme ist ab Donnerstag dann auch jederzeit in der Mediathek des Hörfunksenders Bayern 2 abrufbar. (nr)