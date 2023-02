Bayerns beste Banker der Zukunft kommen aus Neuburg

Plus Schüler aus Neuburg haben bei einem Börsenspiel bayernweit den ersten Platz belegt – und das weniger mit dem Beobachten der Kurse, sondern mit Gefühl.

Bayerns bestes Team der Planspiel-Börse kommt aus Neuburg. Drei Schüler der Fachoberschule und Berufsoberschule Neuburg haben bei der 40. Auflage des Sparkassen-Wettbewerbs den ersten Platz auf Landesebene gewonnen. Das Team Gmeier, bestehend aus Omar Abu Nemah (18), Deniz Akyol (19), und Ajeti Djellon (21), investierte sein fiktives Geld über 17 Wochen am schlausten.