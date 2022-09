Neuburg

19:00 Uhr

BayWa in Neuburg hat vier Millionen in die Zukunft investiert

Plus Die BayWa hat seine Neu- und Umbauarbeiten am Standort im Neuburger Stadtteil Feldkirchen abgeschlossen. Warum der Schritt notwendig war, was Neues entstanden ist und wann mit der Bevölkerung gefeiert wird.

Etwa zwei Jahre und vier Millionen Euro später sind die Umgestaltung und der Neubau des Neuburger BayWa Baustoffbetriebs an der Augsburger Straße in Feldkirchen weitestgehend beendet. Das gehört natürlich gefeiert.

