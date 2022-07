Kreisrat Reinhardt Reißner will für Feldkirchen einen Ortssprecher etablieren. Allerdings ist das aussichtslos,wie in einer Versammlung der Anwohner deutlich wird – dabei haben sie genügend Anliegen.

Wo drückt den Bürgerinnen und Bürgern in Feldkirchen der Schuh? Welche Anliegen und Wünsche haben sie? Und könnte nicht sogar ein eigener Ortssprecher etabliert werden, um die Belange in den Stadtrat zu kommunizieren? Diese und viele weitere Fragen haben Kreisrat und Feldkirchener Urgestein Reinhardt Reißner beschäftigt und schließlich dazu bewogen, ein Treffen, zu organisieren – das am Mittwochabend fast schon zu einer kleinen Bürgerversammlung mit viel Diskussionsstoff wurde.

Kreisrat Reinhardt Reißner lädt Feldkirchener Bürgerinnen und Bürger zu Versammlung im Feuerwehrhaus

„Die Einladung ergeht für einen Gedankenaustausch mit den drei in Feldkirchen wohnhaften Stadträten Klaus Babel, Otto Heckl und Bernhard Pfahler“ heißt es auf der Einladung, die Reißner in die Briefkästen warf. Neben dem Trio waren auch Bürgermeister Johann Habermayer (FW) sowie knapp 25 Bürgerinnen und Bürger gekommen, auch aus Sehensand, Altmannstetten, Hardt und dem Kalhof. Die Idee zu der Versammlung entstand bei diversen Tischrunden alter Feldkirchener, dem sogenannten Ältestenrat, in den vergangenen Monaten – und die Themen waren vielfältig. So ging es laut Reißner um einen möglichen Fuß- und Radweg vom Birkenweg nach Sehensand, den Wunsch nach einer Verlängerung der Heugasse zur St.-Andreas-Straße, einer Über- oder Unterführung bei den Bahngleisen, Fluglärm, Glasfaserausbau, ein weiterer Kreisverkehr zwischen Unterführung und Schulzberg und vor allem eines: „Wir brauchen einen Ortssprecher“, sagte Reißner. Es brauche jemanden, der die Anliegen von Feldkirchen vertritt. „Das ist mein Wunsch für heute.“ Doch das ist nicht so einfach.

Die Bedürfnisse der Feldkirchener: Warum es keinen Ortssprecher geben wird

Es gebe drei Mitglieder des Neuburger Stadtrats, die in Feldkirchen wohnen, „da ist es aussichtslos, einen Ortssprecher zu etablieren“, sagte Bürgermeister Habermeyer, der auf die Regularien der Bayerischen Gemeindeordnung verwies. „Und ich sehe mich und uns nicht in der Lage, diese zu ändern.“ Einen Ortsbeauftragten hingegen könne die Kommune, in dem Fall die Stadt Neuburg, allerdings auf Antrag einberufen und ernennen. Was dieser dann dürfe und was nicht, das regle ebenfalls das Gremium mit Beschluss. „Ich denke, wir sollten hier mehr Energie darauf setzen, wie wir dafür sorgen können, dass die Belange der Bürger bei den drei Stadträten ankommen“, sagte Habermeyer.

Ein zweiter Kreisverkehr sowie ein Fahrradweg nach Sehensand seien bereits auf der Agenda, sagte Verkehrsreferent Bernhard Pfahler (FW). „Aber es geht halt nicht von heute auf morgen.“ Generell wundere es ihn, dass so wenig Feldkirchener mit ihren Belangen auf ihn und seine Kollegen zukämen, etwa auch mit der Bitte, ein kleines Treffen zu organisieren. „In allen anderen Ortsteilen klappt das doch auch.“ Jeder wisse, wo er wohne.

CSU-Stadtrat Otto Heckl schloss sich Pfahler an. „Ich habe viele Telefonate und Gespräche geführt und die traurige Erkenntnis ist: Der Bürger ruft, möchte etwas, aber melden tut er sich dennoch nicht.“ Grundsätzlich könne man aber nicht „nach Gutsherrnmanier sagen, dass man jetzt dies und jenes macht“, so Heckl. Er und seine Kollegen seien gewählte Stadträte, die sich zwar für ihren Wohnort so weit möglich einsetzten. Dennoch dürfe man nicht vergessen, dass sie für ganz Neuburg zuständig seien. „Ich kann nicht in jeder Ecke spazieren gehen und nach jedem Gullydeckel schauen, das funktioniert einfach nicht.“

Bürgerinnen und Bürger von Feldkirchen wünschen sich vor allem Glasfaserausbau

Keiner, weder er, noch seine beiden Kollegen, hätten Berührungsängste, sagte Klaus Babel. „Wenn was anliegt, nehmen wir uns auch die Zeit – wobei wir natürlich nichts versprechen können, aber unser Bestes tun.“ So würden einem als Stadtrat auch seitens der Verwaltung immer wieder Grenzen aufzeigt. Als Beispiel nannte er die Vermüllung rund um die Glascontainer am Südpark „und hier sind die Landkreisbetriebe zuständig“. Man dürfe auch nicht vergessen, dass vieles im Hintergrund passiere. „Und ich gehe damit nicht gleich zur Presse“, sagte er.

Die Belange aus den Reihen der Bürger deckten sich zum Teil mit denen, die Reißner bereits genannt hatte. Neben dem Verkehr, darunter so manche Raser in den 30er-Zonen, Falschparker oder auch schlecht asphaltierte Straßen, klagte etwa Elke Graf über das langsame Internet – und sprach damit vielen aus der Seele. Glasfaser sei noch immer ein Fremdwort in Feldkirchen. Dritter Bürgermeister Peter Segeth (CSU) und Kollege Habermeyer erklärten, dass die Telekom hier am längeren Hebel sitze und der Stadtrat nur wenig Einfluss habe. „Der Anbieter muss auf die Stadt zugehen“, sagte Segeth. Rechtsdirektor Ralf Rick sei dafür zuständig, schreibe immer wieder an die Telekom – aber vergeblich. „Das Problem ist, dass die Telekom nur bei Neubauten Glasfaser verlegt, Bestandshäuser sind uninteressant“, sagte Anwohner Martin Rehm. Zudem sei die geringe Zahl an Einwohnern in Feldkirchen für die Netzbetreiber eher uninteressant. „Das rentiert sich für die gar nicht.“

Neuburger Stadträte und Bürgermeister tauschen sich mit Feldkirchenern aus

Die Quintessenz der Versammlung war es, ein solches Treffen regelmäßig einzuführen. „Ein solcher Austausch ist immer gut und hilfreich“, sagte Habermeyer. Pfahler machte darüber hinaus auch das Angebot, einen Termin im Herbst ins Leben zu rufen, der sich rein auf Verkehrsthemen bezieht. Jetzt muss sich nur noch jemand finden, der die Organisation des Ganzen in die Hand nimmt „denn ich mache es sicherlich nicht mehr“, sagte Reinhardt Reißner.