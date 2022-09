Neuburg

Begehrtes Bauland in Neuburg: Diese Ecken der Stadt sind besonders teuer

Plus Überall in Neuburg haben sich die Baulandpreise zuletzt deutlich erhöht. Doch nicht jedes Viertel ist gleich beliebt. Welche Bereiche sich besonders entwickelt haben.

Von Andreas Zidar

Die Entwicklung kennt nur eine Richtung – nach oben. Bauland wird auch in Neuburg immer teurer. Die Preise in den einzelnen Stadtteilen sind rasant gestiegen. Hat ein Quadratmeter erschlossenes Bauland im Stadtgebiet in den Jahren 2003/2004 durchschnittlich noch knapp 147 Euro gekostet, muss man dafür heutzutage rund 469 Euro berappen. Die Preise haben sich also in 20 Jahren mehr als verdreifacht. Schaut man sich die Zahlen der vergangenen Jahre genauer an, fällt nicht nur die enorme Wertsteigerung ins Auge. Auch einzelne Viertel haben sich bemerkenswert entwickelt. Hier ein Überblick über einige ausgewählte Stadtteile, basierend auf den Bodenrichtwerten seit 2003:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

