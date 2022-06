Bei der VR Bank Neuburg-Rain gehen zwei Kapitel zu Ende

Plus Aufsichtsratsvorsitzender Ludwig Schlosser und Vorstand Werner Halbig verlassen die VR Bank Neuburg-Rain. Ein Blick zurück.

Zeitenwende bei der VR Bank Neuburg-Rain. Zum letzten Mal werden Ludwig Schlosser und Werner Halbig am Montag, 27. Juni, an einer Vertreterversammlung teilnehmen. Für den Aufsichtsratsvorsitzenden endet damit nach 32 Jahren und für den noch aktuellen Vorstand nach 15 Jahren ein jeweils erfolgreiches Kapitel ihrer Laufbahn als Banker.