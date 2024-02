Bei geparktem Auto Außenspiegel angefahren

In Neuburg ist ein geparktes Auto angefahren worden. Ein Zeuge hat die Tat beobachtet.

Ein in der Adolf-Kolping-Straße in Neuburg geparktes Auto ist von einem Unbekannten am linken Außenspiegel beschädigt worden. Laut Unfallzeugen hatte ein schwarzer Wagen beim Vorbeifahren mit seinem rechten Außenspiegel diesen touchiert. Der Fahrer oder die Fahrerin fuhr ohne anzuhalten weiter und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. Am geparkten Auto enstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. (AZ)