Beide Kennzeichen an Auto in Neuburg gestohlen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein Unbekannter von einem in der Hechtenstraße abgestellten VW Beetle beide Kennzeichen entwendet. Das Fahrzeug war dort laut Polizei an der Kreuzung zur Rosenstraße geparkt.

Nummernschilder in der Neuburger Hechtenstraße geklaut

Als die Besitzerin Donnerstagfrüh zu ihrem Auto kam, waren beide Kennzeichen im Wert von rund 60 Euro verschwunden. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)