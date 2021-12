Beim Adventskonzert in Karlshuld gibt es deutsch-italienische Schlagermusik

Plus Statt dem lange geplanten Weihnachtsmarkt in Karlshuld organisiert Stefan Tarnick ein Weihnachtskonzert. Neben dem Auftritt des Christkindes gibt es deutsch-italienische Schlager.

Ein Weihnachtskonzert als Ersatz für den nicht genehmigten Weihnachtsmarkt – die Idee war gut und Veranstalter Stefan Tarnick hatte lange dafür kämpfen müssen. Um enttäuschender, dass das Event an der Augsburger Straße am Samstagabend kaum angenommen worden ist.