Beim Entfernen von Unkraut: Baum am Karlsplatz gerät in Brand

Ein brennender Baum hat am Freitagvormittag die Neuburger Feuerwehr beschäftigt. Bei Grünarbeiten kokelte die Linde an.

Eigentlich sollte nur Unkraut abgeflammt werden, doch am Freitagmorgen geriet bei Grünarbeiten am Karlsplatz auch ein Baum in Brand. Mit einem großen Löschfahrzeug rückte die Freiwillige Feuerwehr an, um den kokelten Baum zu retten. Von oben spritzten die Einsatzkräfte Schaum in den hohlen Stamm. Schädlich sei dieser für die Linde nicht, sagte der Zugführer der Neuburger Wehr.

Mit Schaum löschte die Feuerwehr den Baum. Foto: Tabea Huser

Der Baum ist noch einer vom zwei älteren Exemplaren auf dem Karlsplatz. Ob die Linde stehen bleiben kann oder gefällt werden muss, prüft nun die Untere Naturschutzbehörde. Die Feuerwehr sicherte den Platz am Freitagvormittag.

Lesen Sie dazu auch