Film aus Neuburg: Zauberer Schnitzel kommt mit „Gipfelglück“ ins Kino

Plus Der zweite Film über den Zauberer Schnitzel ist fertig und die Premiere im Neuburger Kinopalastist geplant. Fans dürfen sich auf ein Abenteuer mit mehr Dramatik freuen.

Reinhold Messner kommt nach Neuburg! Also nicht ganz, fast aber schon, denn es kommt zwar nicht der echte Messner, dafür aber eine nicht minder gut verkörperte Version des berühmten Bergsteigers im zweiten Kinofilm um den Zauberer Schnitzel. Denn die Figur des Künstlerehepaars Sepp und Kerstin Egerer kehrt nach nur einem Jahr mit dem Titel „Zauberer Schnitzel im Gipfelglück“ auf die Leinwand zurück. Fertig ist der Film schon, bis zur Premiere im Neuburger Kinopalast muss man sich allerdings noch bis zum 30. Oktober gedulden.