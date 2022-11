Belastung für Pendler: Die Schlösslwiese in Neuburg wird zeitweise gesperrt

Die Schlösslwiese in Neuburg wird am kommenden Freitag wegen der Feierlichkeiten der Barmherzigen Brüder zeitweise gesperrt. Die Stadt spricht von einer "großen Ausnahme".

Autofahrer, die für gewöhnlich auf der Schlösslwiese in Neuburg parken, müssen sich am kommenden Freitag, 11. November, eine Alternative suchen. Die Parkfläche wird voraussichtlich von 6.30 Uhr bis 9.30 Uhr gesperrt. Grund sind die Feierlichkeiten zum 400-jährigen Bestehen der Barmherzigen Brüder Bayern in Neuburg, teilt Stadtsprecher Bernhard Mahler mit. Die Kirche ist der Veranstalter und hat die Stadt um Unterstützung beim Parken gebeten. Für den Festgottesdienst in der Hofkirche sowie weitere Veranstaltungen im Stadttheater sowie im Marstall werden in der Altstadt einige Parkplätze für die Polizei sowie hohe Würdenträger gesperrt. Doch um Platz für die rund 200 geladenen Gäste zu schaffen, wird nun auch die Schlösslwiese gesperrt.

Schlösslwiese in Neuburg wird gesperrt

Mahler ist bewusst, dass diese Maßnahme eine Belastung für Verkehrsteilnehmer, gerade für Pendler, darstellt. Diese Entscheidung habe man als Stadt deshalb "gut abgewogen". Die Schlösslwiese für eine Veranstaltung zu sperren, sei die "große Ausnahme" und liege in diesem Fall an der landesweiten Bedeutung des Jubiläums der Barmherzigen Brüder. Als Parkalternativen schlägt der Stadtsprecher beispielsweise die Parkplätze am Graben sowie am Hofgarten vor. Auch das relativ neue Parkhaus am Parkbad steht zur Verfügung. Für manche Autofahrer sei dieser Anlass vielleicht eine gute Gelegenheit, diese Parkmöglichkeit kennenzulernen, so Mahler - bisher ist die Auslastung des Parkhauses noch nicht so, wie es sich die Stadt erhofft hatte. (ands)

