Neuburg

20:00 Uhr

"Beleidigend": Neuburger Stadträte stellen sich gegen Michael Wittmair

Plus Diverse Neuburger Stadträte lassen sich die Schimpftiraden von Michael Wittmair nicht mehr bieten. Nun möchten sie dem Linken die Bühne nehmen. Der reagiert so, wie man ihn kennt.

Von Andreas Zidar

Man könnte an dieser Stelle viele Episoden erzählen. Michael Wittmair liefert quasi bei jeder Sitzung des Neuburger Stadtrats oder eines Ausschusses, in dem er vertreten ist, Material, das man in diesem Zusammenhang zitieren könnte. Regelmäßige Beobachter des Stadtrats haben sich an die Schimpftiraden des Linken-Politikers längst gewöhnt. Wenn er gegen Ende einer Sitzung aufsteht und an das Rednerpult marschiert, ist mittlerweile allen Anwesenden klar, was folgt. Meist attackiert Wittmair Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und die Stadtverwaltung, oft auch andere Mitglieder im Gremium. Der Grundtenor: Alle in dieser Stadt sind unfähig, und er selbst wird böswillig daran gehindert, seine Ideen umzusetzen. Doch nun hat Wittmair offenbar eine Grenze überschritten. Diverse Stadträte lassen sich die persönlichen Anfeindungen des Kollegen nicht mehr bieten – und wollen ihm einen Teil seiner Bühne nehmen.

