Beleuchtung: Endlich nicht mehr Sparen am falschen Eck

Plus Die Neuburger Wahrzeichen dürfen wieder beleuchtet werden. Das ist die richtige Entscheidung, um den Bürgern eine Freude zu bereiten. Ein Kommentar.

Ja, Energiesparen ist wichtig und ja, man sollte sich überlegen, welche liebgewonnene Tradition man in die Vergangenheit verbannen sollte, weil sie ein echter Stromfresser ist. Doch den Bürgern sämtliche Freuden des Alltags zu nehmen, um noch die letzte Kilowattstunde einzusparen, ist auch nicht richtig. Umso erfreulicher die Entscheidung des Finanzausschusses, die Neuburger Wahrzeichen wieder zu beleuchten.

Schließlich geht es hier nicht nur um den Stromverbrauch. Es geht vielmehr um die Außenwirkung der Stadt, die gerade im Tourismus eine entscheidende Rolle spielt. Wird die Stadt von Touristen gut angenommen, fließt auch wieder mehr Geld in die Kasse. Gerade das sollte im Sinne der Städte und Kommunen sein, denn wer am falschen Eck spart, dem könnte ein deutlich größerer Verlust entstehen, als durch die Einsparungen gutgemacht wird.