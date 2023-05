Neuburg

Bemerkenswertes Konzert: Martin Wind Trio begeistert im Neuburger Jazzkeller

Plus Das Martin Wind Trio imponiert im Neuburger Birdland Jazzclub durch überaus transparentes Zusammenspiel.

Von Tobias Böcker

Seit über 35 Jahren kennen sich die beiden und nicht nur musikalisch sind sie immer noch Freunde, der Bassist Martin Wind und der Saxofonist Peter Weniger. Begonnen haben sie ihre Karriere gemeinsam als Teil der ersten Generation des BuJazzO. Und obwohl die Wege seitdem weit voneinander verlaufen sind, der eine lebt seit Jahr und Tag in New York, der andere in Berlin, haben sie sich doch immer wieder gekreuzt, nicht zuletzt bei der Neuburger Sommerakademie. Das Vertrauen ist geblieben, hat sich gar intensiviert. Das ist in jeder Sekunde dieses bemerkenswerten Konzerts zu spüren, zumal der Dritte im Bunde, Drummer Jonas Burgwinkel, sich in einem derart intimen Set-up nicht nur absolut auf Augenhöhe bewegt, sondern auch überaus erfrischende Überraschungsmomente bereithält und für das prickelnde Perlen in einer wunderbar gereiften Cuvée sorgt.

Vielleicht ist das mit dem Titel der aktuellen CD gemeint: "Gravitiy", das positive Gewicht, die Relevanz, die einer Mischung aus Vertrautem und noch nicht da Gewesenem entspringt, Erfahrung und Impuls verbindet, Erfahrung und Innovation zur kreativen Seelenverwandtschaft vereint.

