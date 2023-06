Benedikt Förch holt sich den Sieg beim Freiluftschach

Zehn Teilnehmer kämpfen beim Freiluftschach in Neuburg um den Sieg. Am Ende setzt sich Benedikt Förch durch.

Erneut mit zehn Teilnehmern kämpften am vergangenen Samstag in zwei Fünfergruppen die Freiluftschachbegeisterten um den Einzug ins Halbfinale. In der Gruppe A setzte sich mit allen vier gewonnenen Partien Benedikt Förch klar an die Spitze. Laut Mitteilung überraschend gelang dem jüngsten Teilnehmer Vincent Scholz mit drei Gewinnpunkten als Gruppenzweiter der Einzug ins Halbfinale. Julio Pareja verpasste knapp mit zwei Punkten. Einen Sieg konnte Günter Löchel verbuchen, während Klaus Richter diesmal leer ausging.

In der Gruppe B konnte Wolfgang Sailer den Gruppensieg mit 3,5 Punkten ergattern, da Ralf Seitner in der letzten Partie gegen Zoltan über ein Remis nicht hinauskam und bei drei Punkten mit Platz zwei vorliebnehmen musste. Platz drei ging in dieser schweren Gruppe an Lars Heppert, Platz vier an Zoltan. Beachtlich schlug sich Hobbyspieler Berc Gültop, der zum ersten Mal ins kalte Freiluftschachwasser sprang und diesmal noch keinen Punkt erzielen konnte.

In den Halbfinals setzten sich jeweils die Gruppensieger durch, sodass sich im Endspiel Benedikt Förch mit den weißen Spielsteinen und Wolfgang Sailer mit den schwarzen Spielsteinen gegenüberstanden. Dabei konnte Benedikt Förch seine Stellung immer gewinnbringender ausbauen und dem bereits in Zeitnot befindlichen Wolfgang Sailer den Turniersieg abnehmen. Im Spiel um Platz drei siegte Ralf Seitner deutlich gegen den Überraschungshalbfinalisten Vincent Scholz. Sportreferentin Sabine Schneider ließ es sich nicht nehmen, das Turnier zu eröffnen. (AZ)