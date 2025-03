Benefizkonzert der Neuburger Jagdhornbläser zum Thema „Vom Jagdsignal zum festlichen Vortrag“

Ein außergewöhnliches Jagdhornkonzert in der Neuburger Christuskirche begeisterte das Publikum mit einer beeindruckenden Darbietung gespielt auf unterschiedlichen Parforcehörnern in Es und B. 19 Teilnehmer/innen der Bläsergruppe stellten sich der besonderen Herausforderung, die facettenreiche Entwicklung vom traditionellen Jagdsignal hin zum festlichen Konzertvortrag musikalisch darzustellen. Jedes Stück wurde durch eine informative Moderation von Johannes Hagl (2. Vorsitzender) begleitet, sodass die Zuhörer nicht nur musikalisch, sondern auch inhaltlich auf eine spannende Reise mitgenommen wurden. Ein humorvolles Highlight des Abends war ein musikalisch untermaltes Rätsel mit dem Titel „Steck’lwild im Revier” – bei dem sich zur Erheiterung aller die Lösung als „Nordic Walker“ entpuppte. Das Publikum zeigte sich begeistert und würdigte die Leistung der Musiker mit Standing Ovations. Ein Abend, der eindrucksvoll bewies, dass Jagdhornmusik weit über ihre ursprüngliche Funktion hinaus ein mitreißendes Konzerterlebnis bieten kann. Anschließend folgten die Zuhörer der Einladung von Pfarrer Schiller zum zweiten Teil des Konzertes in den Pfarrhof. Dort, wo das wärmende Feuer für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgte, wurden Wildbratwürste und Getränke angeboten. Dazu ließen die Jagdhornbläser erneut ihre Hörner erklingen, was der ganzen Stimmung noch einmal einen besonderen Reiz verlieh. Der Erlös der Veranstaltung unterstütze das Projekt: „Christuskirche erhalten und gestalten”.

