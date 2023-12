Bereits 43.000 Lose verkauft: Endspurt für die Neuburger Sozialverlosung

Im Rahmen der Neuburger Sozialverlosung sind bereits mehr als 43.000 Lose verkauft worden. Damit bleiben für die letzte Woche nur noch knapp 7000 Lose übrig.

Auch im 34. Jahr bleibt die Neuburger Sozialverlosung der Renner der Vorweihnachtszeit. So sind zweieinhalb Wochen nach dem Start bereits mehr als 43.000 Lose verkauft worden, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Damit bleiben für die letzte Woche des Weihnachtsmarktes am Schrannenplatz nur noch knapp 7000 Lose zur Verfügung. Der Verkaufsstand findet sich direkt neben dem Kinderkarussell und ist täglich ab 15 Uhr besetzt.

„Ich bin wirklich total begeistert, wie unser Angebot auch im sehr kurzen Advent 2023 angenommen wird“, freut sich Organisator Bernhard Pfahler und ergänzt: „Gut, dass ich das Kontingent von 40.000 auf 50.000 Lose erhöhen konnte und unsere Preispalette so attraktiv wie noch nie ist.“ Tatsächlich werden heuer, wie berichtet, erstmals Preise im Wert von mehr als 112.000 Euro ausgespielt. Die Ziehung des Hauptpreises, einen neuen Skoda Fabia aus dem Autohaus B 13, findet am kommenden Samstag, 23. Dezember, ab 18 Uhr auf der Aktionsbühne am Schrannenplatz statt. (AZ)

