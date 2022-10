Neuburg

Bergbauers Weinecke: Filiale in der Innenstadt wird aufgelöst

Plus Die Weinecke von Getränke Bergbauer verlässt nach 30 Jahren die Neuburger Innenstadt und wird mit der Filiale in der Münchener Straße zusammengelegt. Dort gibt es mehr Verkostungen.

Von Anna Hecker

Manchmal muss man Abschied nehmen. So schmerzhaft es auch ist und so viel Herzblut in der Sache steckt. Aber durch diesen Abschied kann oft ein Neuanfang entstehen, der den Weg für die Zukunft ebnet. So ist es nun auch im Fall der Weinecke, dem Innenstadtgeschäft von Getränke Bergbauer in Neuburg. Nach 30 Jahren gehen dort die Türen zu. Die Weinecke zieht zur großen Schwester, der Hauptfiliale in der Münchener Straße, um. Das bedeutet Veränderung, aber nicht nur. Einiges bleibt gleich – wenn künftig auch an einem Standort zentriert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

