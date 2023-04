Bemerkenswertes Konzertprogramm: Das ist heuer im Baringer Münster geboten

Der Freundeskreis "Kultur im Baringer Münster" plant auch in diesem Jahr eine Konzert-Saison mit vielen Höhepunkten. Herausragend ist unter anderem eine elfjährige Harfenistin.

Vor knapp einem Jahr konstituierte sich der Freundeskreis "Kultur im Baringer Münster", der es sich auf die Fahnen geschrieben hat, selbstlos den künstlerisch grandiosen Kirchenraum des Münsters und seine herausragende Akustik mit bereits etablierten Veranstaltungen und renommierten neuen Konzertreihen zu beleben. Dies ist im Jahr 2022 auch durchwegs bestens gelungen, erinnert man sich an die Konzerte des "Collegiums Flores Musicales", an das "Concerto Royal", das "Eichstätter Kammerorchester" oder das "Renner-Ensemble" im Verbund mit dem Baringer Marien- oder Adventssingen.

Erster Vereins-Vorsitzender Edgar Mayer und Kulturreferentin der Stadt Neuburg, Gabriele Kaps, gewährten nun Einblick in das Jahresprogramm für 2023, das mit vielen Höhepunkten ein musikalisches Feuerwerk bieten wird. Start der Konzert-Saison ist der 1. Mai, bei dem das Konzert um 16 Uhr ganz im Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft stehen wird und sich als eine Fortsetzung der Veranstaltungen anlässlich des 60. Jahrestages des Élysée-Vertrages versteht.

Ein Ensemble der Solisten des Georgischen Staats-Kammerorchesters wird ein interessantes Konzertprogramm deutscher und französischer Komponisten bieten, denn "Musik verbindet über Grenzen hinweg", wie David Tsadaia betonte. Als Dirigent und Solist wird Antoine Pecqueur fungieren, weiterhin wird Irakli Tsadaia solistisch zu hören sein. Als Gäste dieses Konzertes werden die französische Generalkonsulin in Bayern, Corinne Pereiera, und der georgische Botschafter aus Berlin, Professor Levan Izoria, erwartet.

Neuburg-Bergen: Das Programm 2023 im Baringer Münster

Am Pfingstsonntag, 28. Mai, wird unter der Ägide von Karl Späth um 18.30 Uhr das bewährte und beliebte Mariensingen stattfinden, herausragend dabei die elfjährige Harfenistin Amelie Gensberger aus Bergen. Das Ensemble "Klassik Bavarese" wird am 11. Juni um 17 Uhr die Konzertreihe fortführen. Solisten werden Elias und Harald Eckert (Trompete) und Michaela Mirlach-Geyer (Orgel) sein.

Ein Konzert mit Trompete und Orgel wird am 16. Juli um 17 Uhr auf dem Programm stehen, gestaltet vom "Concerto Royal", dem in der Region bestens bekannten Trompeter Hans Jürgen Huber zusammen mit Kirchenmusikdirektor Franz Günthner (Orgel) und einer Sopranistin. Ob im Herbst 2023 die beliebte Reihe der Baringer Kirchenkonzerte, die im zweijährigen Turnus der Neuburger Liederkranz bisher gestaltete, fortgesetzt werden kann, wird noch verhandelt.

Fest steht das Adventssingen am 17. Dezember um 16 Uhr, bei dem der Boxberger Männergesang schon zugesagt hat. Diese anspruchsvolle Konzertreihe ist ein weit über die Grenzen Bergens hinaus verbindender kultureller Faktor in der Region, spricht musikalisch Interessierte aus Neuburg, Eichstätt und Ingolstadt an und kann auch als belebender Wirtschaftsfaktor für den idyllischen Ort Bergen gesehen werden.

Info: Der Kartenvorverkauf für das Konzert am 1. Mai um 16 Uhr im Baringer Münster (bei freier Platzwahl) findet vom 3. bis 26. April im Bücherturm in Neuburg, in der Touristinfo in Neuburg, im Klosterbräu und in der Kaplanei in Bergen und unter www.gdf-kulturzentrum.webnode.page/kontakt/ statt.