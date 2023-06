Das Trompeten-Gen liegt wohl in der Familie

Das „Ensemble Klassik Bavarese“ tritt am kommenden Sonntag im Baringer Münster auf. Mit Harald und Elias Eckert werden sowohl Vater als auch Sohn die Trompeten erklingen lassen.

Harald und Elias Eckert, Vater und Sohn, werden beim nächsten Konzert in Bergen die Trompeten erklingen lassen, von Michaela Mirlach-Geyer an der Orgel begleitet. Das „Ensemble Klassik Bavarese“ wurde im Sommer 2010 gegründet. Nach einer langjährigen Pause trat es erstmalig wieder bei der Orgelmatinee 2022 auf. Als Trio werden die Musikerin und Musiker am Sonntag, 11. Juni, um 18 Uhr im Baringer Münster auftreten.

Vater Eckert weist eine interessante Vita auf. Schon mit sieben Jahren begann er Trompete und Schlagzeug zu lernen, studierte das Blasinstrument im Hauptfach und begann eine Musiklehrertätigkeit in mehreren Musikschulen im Umkreis. Seit 2002 ist er Lehrer für Blechblasinstrumente an der Musikschule Eichstätt und unterrichtet das Fach Musik an der Diözesanen Knabenrealschule in Rebdorf. Sohn Elias begann das Trompetenspiel schon im Alter von sechs Jahren und absolviert seit 2019 die Berufsfachschule für Musik in Krumbach. Michaela Mirlach-Geyer, im Raum Ingolstadt eine bekannte Größe, pflegt vor allem die Orgel-Musik im Liebfrauenmünster. Schon mit sechs Jahren erhielt sie ihren ersten Klavierunterricht. Bei den Ingolstädter Orgeltagen liegt seit 2009 die Gestaltung des musikalischen Kinderprogramms in ihren Händen. Momentan unterrichtet sie an der Fronhofer-Realschule in Ingolstadt.

Im Mittelpunkt stehen in Neuburg zwei Werke von Bach

Im Mittelpunkt des Konzertprogramms stehen zwei Werke Johann Sebastian Bachs. Zum einen „Bist du bei mir“ (BWV 508) in einer Bearbeitung für zwei Trompeten und Orgel, eigentlich eine Arie aus Gottfried Heinrich Stölzels Oper „Diomedes“, 1718 uraufgeführt. Bekannt als Version für Singstimme und Continuo, die als Nr. 25 im Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach von 1725 zu finden ist, verfügt sie über eine eingängige Melodie. Ein weiteres Werk Bachs ist die Kantate BWV 208, als festliche Tafelmusik komponiert, die 1713 am Abend nach einer Jagdveranstaltung des Fürsten von Schloss Neuenburg erklang. Es handelt sich um die älteste bekannte weltliche Kantate Bachs für ein größeres Orchester und ist Beleg für die Zusammenarbeit des Komponisten mit dem Dichter Salomon Franck.

Die Arie in pastoralem Charakter „Schafe können sicher weiden“ ist dabei der weit über die Kantate selbst hinaus bekannteste Satz und wird auch von zwei Trompeten und Orgel gespielt werden. Ferner wird das „Konzert in D-Dur op. 6“ von Valentin A. Rathgeber für Orgel und zwei Trompeten mit drei Sätzen zu hören sein. Eine „Elegie op. 12 für Trompete und Orgel“ von Herman Ley und ein Konzert in D-Dur Francesco Manfredinis für zwei Trompeten und Orgel werden das Konzertprogramm abrunden.

Der Eintritt zu diesem Konzert am Sonntag, 11. Juni, um 18 Uhr ist frei. Spenden sind erwünscht.