Neuburg-Bergen

Franz Kaspar feiert in Bergen: Acht Bischöfe gratulieren dem Ortspfarrer

Einzug in die Baringer Wallfahrtskir-che mit Pfarrer Franz Kaspar (vorne rechts).

Plus Franz Kaspar feierte in Bergen zusammen mit den örtlichen Vereinen sein 60. Priesterjubiläum. Zu Gast war viel kirchliche Prominenz, darunter Bischöfe aus Ungarn und Sambia.

Hohen Kirchenbesuch ist die katholische Pfarrei im Neuburger Stadtteil Bergen durchaus gewohnt, aber acht Bischöfe auf einmal kommen auch nicht alle Tage. Am Sonntag waren sie da und feierten gemeinsam mit den Baringern das 60. Priesterjubiläum von Ortspfarrer Franz Kaspar.

Der in der Kirchenwelt bekannte Theologe und frühere Generalvikar des Bistums Limberg ist seit knapp zehn Jahren Pfarrherr und Kirchenrektor in Bergen. Die Baringer sind froh um den weitgereisten Priester, der sich um die Seelsorge und Gottesdienste in der Wallfahrtskirche Hl. Kreuz kümmert. Die Kirche ist durch seine Initiative zum Münster ernannt worden. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling bezeichnete den 85-Jährigen als Kapazität und „Glücksfall für Baring“.

