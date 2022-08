Mit Ensemble aus Regensburg: Neue Konzertreihe im Baringer Münster startet

Plus Ein anspruchsvolles Vokalkonzert eröffnet die neue Reihe im Baringer Münster. Die Konzerte führt der Freundeskreis nicht mehr auf Spendenbasis durch. Karten gibt es jetzt im Vorverkauf oder an der Abendkasse.

„Pax“ – das klingt wie ein Aufschrei in heutiger Zeit. Es ist jedoch der Titel des „Friedenskonzertes“ des „Renner Ensembles Regensburg“, das am Montag, 3. Oktober, um 16 Uhr die neue Konzertreihe im Baringer Münster einleitet.