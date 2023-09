Körnerteppich im Baringer Münster zu Erntedank

Im Münster in Bergen wurde auch heuer wieder ein Körnermosaik zu Erntedank gelegt. Das Motiv dieses Jahr ist ein guter Hirte. Wie es dazu kam.

In der Region ist das Münster Hl. Kreuz als ein Bauwerk bekannt, das historisch und baulich von besonderer Bedeutung ist. Gerade deshalb hat der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke im Jahre 2020 erlaubt, dass die Wallfahrtskirche sich wieder als Münster bezeichnen darf.

Zum Erntedanksonntag ist in der Kirche laut Pressemitteilung ein Kunstwerk entstanden, das das Münster als kleine lebendige Perle nun einige Wochen ziert: Ein Körnermosaik mit dem Motiv des Guten Hirten, gestaltet von der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Maria Gegg und Bernadette Schlampp. „Es stecken sehr viele Arbeitsstunden drin“, so Maria Gegg, die die Anzahl nicht mehr genau beziffern kann. „Nur zum Legen haben wir zwei Tage gebraucht“, so Gegg. Dass für die Herstellung dieses Kunstwerks viel Zeit aufgewendet werden muss, ist leicht nachvollziehen. Für Gegg gehört der Körnerteppich zum Erntedankfest genauso wie die Christbäume an Weihnachten.

Seit 2020 ist die Kirche Hl. Kreuz in Bergen wieder ein Münster

Jahr für Jahr lässt sie sich ein neues Motiv einfallen, das dann in Handarbeit zunächst ausgedacht, geplant und letzten Endes auch umgesetzt wird. Zuerst zeichnet sie das Motiv auf, die groben Ränder werden mit Raps umrandet und müssen getrocknet werden. Erst dann geht es ans Auslegen der Körner. Bei einem Sonntagsgottesdienst hatte sie die Idee für das Motiv des guten Hirten. „Gute Hirten fehlen uns immer mehr und wir brauchen solche in unserer Gesellschaft“, untermauert die Pfarrgemeinderatsvorsitzende ihren Ursprungsgedanken, der sie dann nicht mehr losließ.

Jedes Jahr gibt es im Münster in Bergen einen Körnerteppich

In Psalm 23, in welchem die Beziehung zwischen Gott und den Menschen verglichen wird, heißt es: „Der Herr ist mein Hirte“. Gott wird hier als Hirte dargestellt und die Menschen als seine Schafe. Der Hirte liebt seine Schafherde sehr und behütet jedes einzelne Schaf. Deshalb ist es Maria Gegg auch wichtig, dass die Kinder des Ortes diese Gotteserfahrung machen. Mithilfe des Obst- und Gartenbauervereins hat sie mit den Kindern um den Körnerteppich Schafe gebastelt und platziert. Der Körnerteppich besteht aus Körnern und Samen von Raps, Mohn, Reis, Erbsen, Kürbiskerne, Senf, Sesam, Hirse, Amaranth, Grieß, weiße Bohnen, Mungobohnen, Kaffeebohnen, Dattelkerne, Kümmel, Leinsamen, Bucheckern, Hagebuttenkerne, getrocknete Rosenblüten und Rote Bete.

Das Einzige, was in diesem Jahr gefärbt ist, ist das Gewand von Jesus. Hier wurde der Reis mit Rote Bete gefärbt. „Mir war es wichtig, dass wir keine künstlich gefärbten Körner verwenden, sondern natürliche Farben nutzen“, setzt Gegg als praktizierende Bäuerin auf die Erzeugnisse aus dem Schoß von Mutter Natur. (AZ)

