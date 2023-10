"Musik für Liebe und Frieden": Ein anspruchsvolles Konzert in Baring

Ein siebenköpfiges Ensemble der Solisten des ehemaligen Georgischen Staats-Kammerorchesters überzeugt mit dem Konzert „Musik für Liebe und Frieden“ im Baringer Münster.

So manche Harmonie, so mache Melodie der Ohrwürmer, die man eigentlich schon zig-Mal gehört hatte, klang doch sehr lange bei der Zuhörerschaft nach. Sie machten den Charme des durchaus anspruchsvollen Konzertes, betitelt mit „Musik für Liebe und Frieden“, im Baringer Münster aus. Bestens vorbereitet und mit außerordentlicher Spielfreude agierte ein siebenköpfiges Ensemble der Solisten des ehemaligen Georgischen Staats-Kammerorchesters. Edgar Mayer, Vorsitzender des Freundeskreises „Kultur im Baringer Münster“, debütierte in diesem Musikerkreis am Cembalo und fügte sich routiniert ein.

Das mehrsätzige Werk Händels, das „Concerto grosso No 11 Op. 6“, eröffnete elegisch, zart, doch mitreißend dargeboten vom Kammerorchester das Konzert, dem ein handverlesenes Publikum lauschte und mit tosendem, größtenteils stehendem Applaus den Musikern allerdings das Gefühl einer gut gefüllten Kirche vermittelte. Purcells g-Moll-Chaconne zog mit ihren drängenden Bässen, die den Melodiefluss anstießen, in Bann und in Pachelbels Chaconne in f-Moll setzten gezupfte und gestrichene Saiten interessante Gegensätze.

Die Sopranistin Keta Nino bot durchwegs seelenvolle Vorträge. Bewegend-emotional gestaltete sie mit klarem, hohen Sopran Händels „Lascia ch´io pianga“. Mit absoluter Zartheit, aber auch jubelnden Klängen bot sie Mozarts „Laudate Dominum“ (KV 339) dar und formte das berühmte Largo von Händel ausdrucksstark mit makelloser Dynamik. Als Höhepunkt kann Caccinis „Ave Maria“ gesehen werden, wobei Keta Nino in die zwei Wörter „Ave“ und „Maria“ so viele verschiedene Gefühle packte, jeden Ton entsprechend beseelte, dass die Zuhörer erst einmal anbetungswürdig ruhig blieben, die Musik verklingen ließen, bevor sie lautes Lob zollten. Bei Franks „Panis Angelicus“ zog die Sopranistin noch einmal alle Register des gefühlvollen Gesangs, spürte sich in jeden Ton, in jedes Wort hinein und brachte das Publikum zum Schwärmen.