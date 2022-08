Neuburg-Bergen

18:00 Uhr

Neues Restaurant in Neuburg will Spitzenlokal in der Region werden

Plus Im Klosterbräu im Neuburger Stadtteil Bergen hat ein neues Restaurant eröffnet. Küchenchef ist ein Burgheimer. Das „1719“ bringt höchste Kochkunst auf die Teller.

Von Claudia Stegmann

Helget hat hohe Ansprüche an sich. Der gelernte Koch aus Burgheim will Gerichte auf den Teller bringen, die es so nirgendwo anders in der Region gibt. Er möchte herausstechen mit seiner Küchenkunst – handwerklich als auch geschmacklich. In den vergangenen Jahren durfte er von verschiedenen Spitzenköchen lernen, wie man Essen zur Kunst erhebt. Jetzt, mit 30 Jahren, darf er das tun, was er schon immer tun wollte: In einem eigenen Restaurant selbstbestimmt so zu kochen, was er darunter versteht: kreativ, fein, modern. Die Möglichkeit dazu hat er seit Kurzem im Romantikhotel „Zum Klosterbräu“ in Bergen. Dort gibt es jetzt ein Restaurant im Restaurant: 1719 heißt es, und wenn es nach Michael Helget geht, soll es sich zu dem Spitzenlokal in der Region entwickeln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen