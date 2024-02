Neuburg-Bergen

Wallfahrtsort Heilig Kreuz in Neuburg-Bergen bundesweit im Rundfunk

Der christliche Radiosender Horeb behandelt die Wallfahrtskirche Heilig Kreuz in Bergen.

Der private christliche Sender Horeb, der bundesweit empfangbar ist, behandelt in einer Sendung an diesem Montag den Wallfahrtsort Heilig Kreuz in Neuburg-Bergen.

Der Wallfahrtsort Heilig Kreuz in Neuburg-Bergen ist am Montag, 19. Februar, bundesweit im Rundfunk. Wallfahrtsrektor Prälat Franz Kaspar stellt diesen in der Sendung Spiritualität des christlichen Senders Horeb um 14 Uhr vor. Laut Mitteilung des Senders bestand in Bergen 500 Jahre lang ein Benediktinerinnen-Kloster, das in der Reformationszeit aufgehoben wurde. Die Wallfahrtskirche Münster Heilig Kreuz Bergen wurde um 1755 von Jesuiten auf den Mauern der romanischen Klosterkirche im Stil des Rokoko neugestaltet. Der heute einschiffige Kirchenraum wurde als Aula Gottes geschaffen, geplant vom Eichstätter Baumeister Barbieri, geschmückt mit bedeutenden Deckenfresken zum Thema „Heiliges Kreuz“ des Augsburger Rokokomalers Johann Wolfgang Baumgartner. Radio Horeb spricht über Heilig Kreuz in Neuburg-Bergen Radio Horeb ist laut Mitteilung ein bundesweiter christlicher Radiosender katholischer Prägung, der seit über 27 Jahren sein Programm ausstrahlt. Inhaltliche Richtschnur der Übertragungen ist die Lehre der katholischen Kirche. Radio Horeb gehört zur Weltfamilie von Radio Maria und finanziert sich ausschließlich aus den Spenden seiner Zuhörer. Der Sender ist bundesweit über DAB+ sowie über Kabel, Satellit, Internet, Telefon, Sprachassistenten und über die Horeb-App auf Smartphones empfangbar. Träger von Radio Horeb ist der gemeinnützige Verein Internationale Christliche Rundfunkgemeinschaft. Der Sender hat laut eigenen Angaben rund 300.000 Hörer, 65 festangestellte sowie über 1000 ehrenamtliche Mitarbeiter. Das Podcast-Angebot umfasst über 30.000 Sendungen. (AZ) Weitere Infos unter horeb.org sowie beim Hörerservice unter der Telefonnummer 08328/921110.

