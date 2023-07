Bergfest Sehensand: Schützenverein trotzt wechselhaftem Wetter

Das Bergfest im Sehensander Steinbruch fand wieder statt. Obwohl es regnete, war das Fest gut besucht. Was dort geboten war.

Regenbekleidung beim Auf- und Abbau - diese Bedingungen hat es beim Bergfest im Sehensander Steinbruch schon lange nicht mehr gegeben. Trotzdem waren die fleißigen Mitglieder und freiwilligen Helferinnen und Helfer guten Mutes, dass sie das traditionelle Bergfest gut über die Bühne bringen.

Bei den Schuhen waren „Highheels“ nicht gerade die erste Wahl, aber die Schützen hatten mit Schotter und Schal-Tafeln für trockene Wege auf dem idyllischen Terrain oberhalb der Ortschaft gesorgt. Für die Schmankerl-Küche einschließlich Steckerlfisch-Grill sowie für den Ausschank waren Zelte aufgebaut. Eine Bar lud zum einen oder anderen „Absacker“ ein und für die Musik wurde ein eigener Pavillon vorbereitet. Die „Sehensander Musikanten“, die auch am Montagabend für Unterhaltung am Neuburger Volksfest sorgen, brachten unter der Leitung von Helmut Lenz mit ihrer exzellenten Bayerisch-Böhmischen Blasmusik eine pfundige Stimmung in die Runde. Diese war auf Grund des wechselhaften Wetters nicht ganz so groß wie in den vergangenen Jahren, doch alle aufgestellten Garnituren waren besetzt.

Trotz des wechselhaften Wetters und einem kräftigen Regenschauer im Vorfeld fanden erfreulich viele Gäste den Weg in den idyllischen Steinbruch der „Sehensander Enzianschützen“. Foto: Klaus Benz

Gegen 19.30 Uhr riss dann der bewölkte Himmel auf und zeigte seine weißblaue Farbe. Das Essen schmeck-te hervorragend und die süffigen Getränke der Julius-Brauerei trugen wesentlich zur guten Atmosphäre im Steinbruch bei. Vorsitzender Michael Habermeyer saß zusammen mit einem Schützenkameraden höchstpersönlich an der Kasse und schmunzelte zufrieden, als er nach dem Verlauf des Bergfestes 2023 gefragt wurde. Aufmerksame Jungschützinnen und Jungschützen räumten das leere Geschirr und die Gläser ab und man konnte zufrieden feststellen, dass die Zukunft des Schützenvereins Enzian Sehensand bestens gesichert ist. (AZ)