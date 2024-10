Fotografin aus Bergheim erhält Auszeichnung in Neuburg

Vor kurzem fand im Neuburger Kolpinghaus das Luminar Elite Event statt, eine Veranstaltung der Luminar Elite Akademie, auf der laut Pressemitteilung Auszeichnungen für herausragende Leistungen in der Fotografie verliehen wurden. Über 75 Fotografen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kamen demnach zusammen, um sich auszutauschen, neue Inspiration zu finden und die besten Fotografenarbeiten des Jahres zu feiern. Fotografen hatten die Möglichkeit, ihre besten Werke in verschiedenen Kategorien einzureichen: Portrait, Kreativ, Boudoir, Maternity, Newborn, Family und Wedding.

Die Bewertung der Werke erfolgte anonym durch eine internationale Jury, bestehend aus den bekannten Fotografen Dennis Jagusiak, Fiona Bischof, Kathrein Brenner, Caleb Ridgway und Lisa Wagner.

Auszeichnung für Bergheimer Fotografin Marlen Mrusek in Neuburg

Bereits eine Nominierung bei diesem Wettbewerb gilt laut Mitteilung als besondere Auszeichnung. Umso bemerkenswerter ist es, dass Marlen Mrusek, eine Fotografin aus Bergheim, in der Kategorie Maternity den Gold Award gewonnen hat. Diese Ehrung ist ein Beweis für ihre herausragende Leistung und Kreativität in der Fotografie, heißt es. In einem festlichen Rahmen auf der Bühne wurden die Pokale in den verschiedenen Kategorien überreicht.

Der Luminar Elite Award hat sich laut Mitteilung als eine der angesehensten Plattformen für professionelle Fotografen etabliert, und die Verleihung ist der Höhepunkt des Jahres. Die Veranstaltung brachte demnach zahlreiche Fotografieexperten und Branchenkenner in Neuburg zusammen und bot den Teilnehmern eine einmalige Gelegenheit, sich auszutauschen und ihre Werke zu präsentieren. „Das Event war ein voller Erfolg. Es war großartig zu sehen, wie die Teilnehmer sich vernetzten, voneinander lernten und gemeinsam diese Leidenschaft für die Fotografie teilten“, sagte Karin Heidmeier, Neuburger Fotografin und Mitgründerin der Luminar Elite Akademie. (AZ)