Polizei warnt: Welle von betrügerischen Anrufen in Neuburg und Bergheim

Die Polizei warnt: Allein 16 betrügerische Anrufe von falschen Polizisten gab es am Dienstag.

Am Dienstag ist es in Neuburg und Bergheim zu einer Welle von betrügerischen Anrufen falscher Polizisten gekommen. Insgesamt wurden allein an diesem Tag 16 solcher Anrufe bekannt. Die Vorgehensweise entsprach dabei der mittlerweile bestens bekannten Masche der Betrüger: Am Telefon geben die vermeintlichen Beamten üblicherweise vor, nach der Festnahme eines Einbrechers sei bei diesem ein Zettel mit der Anschrift des Angerufenen gefunden worden.

Welle von betrügerischen Anrufen in Neuburg und Bergheim

Wie die Neuburger Polizei weiter mitteilt, werden die Opfer anschließend nach ihren persönlichen Lebens- und Vermögensverhältnissen ausgefragt. In vielen Fällen wurden die Opfer auch nach ihren Kontoauszügen befragt. Zum Glück erkannten alle Angerufenen die Betrugsmasche und legten sofort wieder auf. Zu einem Vermögensschaden kam es laut Polizei nicht.

Das rät die Polizei im Falle eines betrügerischen Anrufs:

Seien Sie misstrauisch bei derartigen Anrufen.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Notrufnummer 110 an.

Beenden Sie im Zweifelsfall das Gespräch schnellstmöglich, ohne persönliche Daten bzw. Informationen über vorhandene Wertgegenstände oder Bargeld preiszugeben.

Gehen Sie nicht auf Forderungen zur Überweisung oder Übergabe von Geldbeträgen ein.

Die echte Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen!

Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei unter einer dem Telefonbuch entnommenen Telefonnummer an, in eiligen Fällen auch unter der Notrufnummer 110 – benutzen sie dabei aber nicht die Rückruftaste, sonst landen Sie möglicherweise wieder bei den Betrügern.

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit: Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, etwa Polizisten, den Dienstausweis.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen.

Sprechen Sie auch mit ihren Angehörigen über das Phänomen und warnen Sie sie vor dem Vorgehen der Täter.

Prüfen Sie, ob ein Eintrag Ihrer Telefonnummer in öffentlichen Verzeichnissen wirklich notwendig ist.

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Präventionskampagne „LEG AUF!“. (AZ)