Zu einem schweren Unfall ist es am Donnerstagnachmittag nahe der Bergheimer Staustufe gekommen. Zwei Personen erlitten schwere Verletzungen.

Nach ersten Angaben der Polizei stießen zwei Autos auf der Staatsstraße zwischen dem Grünauer Kreisverkehr und der Bergheimer Staustufe frontal ineinander. Zwei Personen wurden dabei schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Sekundenschlaf: Zwei Personen nach Unfall bei Bergheim schwer verletzt

Beide schweben den Beamten zufolge aber nicht in Lebensgefahr. Ursache war wohl der Sekundenschlaf einer der Beteiligten. Sie nickte am Steuer ein, geriet mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem anderen Pkw. Die Einsatzkräfte sind noch vor Ort.