Neuburg/Berlin

12:00 Uhr

Das Musikvideo aus Neuburg ist fertig: Sängerin Danube veröffentlicht neue Single

In ihrem Musikvideo ist die Sängerin Stella Lindner als Meerjungfrau zu sehen. Im Juni wurde das Video in Neuburg gedreht, jetzt geht der Clip auf Youtube online.

Plus Die Sängerin Stella Lindner alias Danube dreht das Musikvideo zu ihrem Song „A River Inside of Me“ im Neuburger Freibad. Jetzt geht der Song online, und der Clip ist auf Youtube abrufbar.

Von Anna Hecker Artikel anhören Shape

Was war das im vergangenen Jahr für ein besonderer Moment, als eine echte Nixe im Juni durch das Neuburger Freibad schwamm! Die in Berlin lebende Sängerin Stella Lindner alias Danube war dort mit ihrem Filmteam am Werk, um für ihren neuen Song „A River Inside of Me“ das Video aufzunehmen. Dass sie dafür extra nach Neuburg gereist war, liegt an ihren in die Ottheinrichstadt reichenden Wurzeln. Jetzt, über ein Jahr später, ist es endlich so weit und das fertige Musikvideo erscheint auf Youtube, gleichzeitig wird die Single auf den bekannten Streaming-Plattformen veröffentlicht.

