MdB Brandl: Besucher aus dem Wahlkreis bringen Babybett nach Berlin

Plus 46 Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen und Ingolstadt besuchen vier Tage die Hauptstadt. Im Bundestag treffen sie Reinhard Brandl.

Zwei Dinge haben sich für den Bundestagsabgeordneten Reinhard Brandl ( CSU) grundsätzlich geändert: Er braucht mehr Zeit für seinen sechs Monate alten Sohn Johannes und er muss politische Vorschläge nicht mehr im Detail mit den Ministerien abstimmen.