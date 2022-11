Neuburg/Berlin

06:00 Uhr

Neuburger Stadtwerke sind für Energiepreis nominiert

Das ist die Hochtemperatur-Wärmepumpe, die in die Abwärme-Fassung des Neuburger Nahwärmeprojektes bei „Verallia“ integriert ist.

In Berlin werden die Auszeichnungen der Deutschen Energie-Agentur in verschiedenen Kategorien vergeben. In einer Kategorie hoffen die Neuburger Stadtwerke auf einen Erfolg.

Die Spannung in den Stadtwerken Neuburg steigt. Der Versorger ist gemeinsam mit Partnerunternehmen in Berlin für den Energiepreis der Deutschen Energie-Agentur (dena) in der Kategorie „Gemeinsam mehr erreichen! Energiedienstleistungen als Enabler der Energiewende“ nominiert. Die Deutsche Energieagentur zeichnet mit dem Energy Efficiency Award herausragende unternehmerische Leistungen im Bereich Energieeffizienz und Klimaschutz aus. Der Preis wird 2022 zum 16. Mal verliehen. Das gemeinsame Projekt der Stadtwerke Neuburg mit den Projektpartnern AGO GmbH Energie+Anlagen und GEA Refrigeration Germany GmbH ermöglicht erstmals den praxisnahen Einsatz und die Weiterentwicklung der weltweit ersten Hochtemperaturwärmepumpe. Die „AGO Calora“ wurde auf der Basis des natürlichen Stoffpaaren Ammoniaks und Wasser entwickelt, damit ist eine Wärmeversorgung bis zu 150 Grad möglich, was eine einmalig hohe Effizienz bedeutet. Die Hochtemperaturwärmepumpe ist in die Abwärme-Fassung des Neuburger Nahwärmeprojektes bei dem Industrieunternehmen „Verallia Deutschland AG“ integriert. Es ist eines von 15 Projekten, das eine Expertenjury mit Vertretern aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Medien aus rund 130 Wettbewerbsbeiträgen für den diesjährigen Energy Efficiency Award (EEA) nominiert hat. Neuburger Stadtwerke hoffen auf Energiepreis Stadtwerkeleiter Richard Kuttenreich freute sich außerordentlich über die Nominierung: „Dass wir als ja kleiner lokaler Energieversorger mit unseren Partnern für den Deutschen Energiepreis nominiert wurden, ist sensationell. Denn unter den Nominierten Unternehmen finden sich auch Namen wie die Wacker Chemie AG, die Daimler Truck AG oder die Henkel AG & Co. KGaA. Mit diesen globalen Playern um den Deutschen Energiepreis zu konkurrieren, ist schon eine tolle Sache.“ Der Energiepreis wird am Montag, 14. November, in Berlin auf dem Energiewende-Kongress 2022 verliehen, der Wettbewerb wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz BMWK) mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gefördert. (AZ)

