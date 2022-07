Beruflicher Aufstieg: Schulleiterin Sonja Kalisch verlässt die PWS in Neuburg

Schulleiterin Sonja Kalisch verlässt die Paul-Winter-Realschule in Neuburg. Kultusminister Michael Piazolo ernennt sie zur Ministerialbeauftragten für die Realschulen in München.

Die Paul-Winter-Realschule (PWS) in Neuburg muss sich einen neuen Schulleiter oder eine neue Schulleiterin suchen. Wie am Dienstag bekannt wurde, wird die bisherige Schulleiterin Sonja Kalisch die Einrichtung verlassen. Die 50-Jährige sieht einem beruflichen Aufstieg entgegen: Kultusminister Michael Piazolo ernennt sie zum 1. August zur Ministerialbeauftragten für die Realschulen in München.

Piazolo spricht in höchsten Tönen von der langjährigen Leiterin der PWS in Neuburg. „Ich bin sehr froh, dass wir mit Sonja Kalisch eine erfahrene und sehr engagierte Schulleiterin für dieses wichtige Amt gewinnen konnten, die sich unter anderem in den Bereichen Schulentwicklung und Inklusion bereits einen Namen gemacht hat“, so der Minister in einer Pressemitteilung. Der neue Dienstsitz für Kalisch wird an der Marieluise-Fleißer-Realschule in München eingerichtet. Die Realschulen in der Landeshauptstadt und im Landkreis München sind ab dem neuen Schuljahr in einem eigenen Schulaufsichtsbezirk organisiert. Diesen wird die 50-Jährige leiten. Sie steht damit insgesamt 49 Realschulen, von denen 23 in kommunaler und 17 in kirchlicher oder privater Trägerschaft sind, vor.

PWS in Neuburg: Schulleiterin Sonja Kalisch verlässt die Paul-Winter-Realschule

Kalisch hat Deutsch und Geschichte studiert sowie die Erweiterungsprüfung zur qualifizierten Beratungslehrkraft wie auch den berufsbegleitenden Master-Weiterbildungsstudiengang „Schulmanagement und Qualitätsentwicklung“ erfolgreich absolviert, heißt es in der Mitteilung. Bereits seit mehr als 18 Jahren ist sie in der Schulleitung tätig, seit zehn Jahren übt sie das Amt der Schulleiterin der PWS aus. „Ihr Wissens- und Tätigkeitsportfolio ist breit gefächert, beispielhaft seien hier genannt die Umsetzung von MODUS-Maßnahmen und des Profils Inklusion, die Teilnahme ihrer Schule an der freiwilligen Abschlussprüfung im Fach Informationstechnologie und die Mitwirkung in der Führungskräfte-Vorqualifikation“, heißt es lobend vom Kultusministerium.

Mit der PWS hat Kalisch den gebundenen Ganztag auf den Weg gebracht, den Umzug in die neuen Gebäude am Kreuter Weg gestemmt und auf den Weg gebracht, dass ab kommendem Schuljahr sowohl Jungen als auch Mädchen an der Realschule unterrichtet werden. Für diese Projekte braucht die Schule nun eine neue Führungskraft. Es ist die zweite Schule in Neuburg, die mit Ende dieses Schuljahres die Leitung verliert. Heribert Kaiser verlässt die Maria-Ward-Realschule. Dort steht mit Petra Schiele bereits eine Nachfolgerin fest. (AZ, ands)