Neuburg

vor 1 Min.

Beruflicher Neustart mit über 50: Diese Neuburgerin hat ihn gewagt

Plus Fast 30 Jahre arbeitet Anja Weiss bei der Neuburger Sparkasse. Während der Coronapandemie hilft sie im Impfzentrum aus – und wagt mit 51 Jahren einen beruflichen Neuanfang.

Von Katrin Kretzmann

Wer seinen Job liebt, jeden Tag gerne in die Arbeit geht, der hat beruflich eigentlich den Jackpot geknackt. Das kann auch Anja Weiss so unterschreiben. Seit fast drei Jahrzehnten arbeitet die Neuburgerin bei der Sparkasse, ein Wechsel oder gar ein Neuanfang im Hinblick auf die Karriere kam ihr dabei nicht in den Sinn. Während der Coronapandemie unterstützte sie das Team nebenbei im Impfzentrum in Neuburg – und dann sah sie eine Stellenausschreibung, die sie so sehr beschäftigte, dass sie mit 51 Jahren noch mal einen Karriere-Neustart hinlegte.

"Im Büro arbeiten, das war mein Ziel nach der Schule, es hat mich einfach immer fasziniert", sagt Anja Weiss. Also machte sie nach ihrem Abschluss eine Ausbildung zur Industriekauffrau. "Es hat viel Spaß gemacht, und ich habe wirklich viel fürs Leben dort gelernt", erzählt die heute 52-Jährige. Doch eines Tages habe es ihr Chef an die Spitze getrieben. "Er war in seiner ganzen Art immer so grantig, was mich wahnsinnig genervt und mir die Freude an der Arbeit genommen hat." Genau an diesem Tag entdeckte sie eine Stellenanzeige in der Sparkasse, gesucht wurde ein Kassierer – und Weiss bewarb sich.

