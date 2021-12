Neuburg

18.12.2021

Beschwerde aus Neuburg: Werden ungeimpfte Schüler diskriminiert?

Plus Eine Mutter aus Neuburg beschwert sich über Corona-Regeln an Schulen, die ungeimpfte Kinder benachteiligen. Das Gesundheitsamt bestätigt, dass die Vorgaben paradox wirken können.

Von Andreas Zidar

Sie könne ihren Unmut gar nicht in Worte fassen, sagt die Frau. Doch die Neuburgerin versucht es und erzählt von einem Vorfall in der Schule ihres Sohnes, der sie verärgert. Es geht um Corona, Quarantäne-Pflichten und, in ihren Augen, um eine Diskriminierung von ungeimpften Kindern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen