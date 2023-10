Besondere Abende in der Drogerie: Zwei grundverschiedene Bands treten auf

Lutz Drenkwitz und die Neuburger Band "Föhnfisch" treten in der Drogerie in Neuburg auf. Beide Bands überzeugen mit besonders viel Spielfreude.

Zwei besondere Musikerlebnisse sorgen für gute Laune in der Drogerie in Neuburg. An zwei aufeinanderfolgenden Abenden treten Künstler Lutz Drenkwitz und die Neuburger Band "Föhnfisch" in der Musik Bar auf.

Auch an einem Freitag den 13. schaffte es Lutz Drenkwitz mit seiner Musik zu begeistern. Der Ausnahmekünstler gab in der Musikbar die Highlights seines Programmes zum Besten. Der Ausnahmekünstler hat es mit seinem Namen mittlerweile auf das Fan-Shirt der Rockveranstaltung Wacken 2023 geschafft, das er bei seinem Auftritt mit Stolz trägt. Auf diesem weltbekannten Festival tritt der Künstler immerhin schon seit Jahren auf.

Lutz Drenkwitz gab einen besonderen Auftritt in der Drogerie in Neuburg. Foto: Klaus Köppl

Nach einem rundum gelungenen Abend versprach Drenkwitz den Gästen ein Wiedersehen im Frühjahr oder Frühsommer. Das sei er dem sympathischen Publikum einfach schuldig.

Zwei Bands begeisterten die Besucher der Neuburger Drogerie

Am Tag darauf lieferte die Neuburger Band "Föhnfisch" musikalische Unterhaltung mit Austro-Rock. Die Band besteht aus Frontmann und Songschreiber Ralf Klampferer, der von Dirk Hibben am Schlagzeug, Phillipp Steidl an der Gitarre und Dieter Unger am Bass professionell begleitet wird. Das Highlight des Abends war wohl der Song "Rotes Auto", der neben einigen anderen für gute Stimmung im Publikum sorgte. Auch im nächsten Jahr wird die Band der Drogerie wieder einen Besuch abstatten, ob sie am Hofgartenfest 2024 zu hören sein wird, ist noch unklar. (AZ)