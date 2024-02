Besondere Filme und inspirierende Gäste zur Fastenzeit in Neuburg

Die katholischen Pfarreien in Neuburg laden Filmemacher und Musiker als Fastenprediger ein. Musik, Natur und Reden als „Quellenzeit“ zur Selbstfindung.

Die Fastenzeit läuft. Die katholische Pfarreiengemeinschaft wünscht sich bis Ostern Disziplin und etwas Zurückhaltung beim Essen und Trinken. Fasten solle aber nicht nur Verzicht sein, so Pfarrer Herbert Kohler, „sondern zugleich ein Weg zu Selbstfindung und Stärkung.“

Weil die Pfarreien diese Quelle erschließen wollen, nennen sie die Fastenzeit heuer „Quellenzeit“. Verbunden ist sie nicht nur mit Ansprachen interessanter Redner in der Hofkirche, sondern mit einem umfangreichen Programm mit Filmen, Konzerten, Naturbegehungen und Predigten. „Wir wollen besondere Akzente setzen“, das erhofft sich Pfarrer Kohler, „auf der Suche den Wurzeln unseres Glaubens.“

Katholische Kirche in Neuburg zeigt zur Fastenzeit Filme, die inspirieren können

Die Idee dazu war von den Vertretern der sieben Pfarreien auf einer Klausur in Schweinspoint entstanden. Der Pastoralrat hat Details ausgearbeitet und ein Programmheft präsentiert. Gezeigt werden unter anderem Filme, die inspirieren können. Pfarrer Kohler nennt zum Beispiel „The Quiet Girl“ im Kinopalast oder „Dein Weg“ in der Pfarrkirche Bittenbrunn. „Im Fernsehen gibt es so viel Schmarrn, aber wir haben wirklich hochwertige Filme“, so der Pfarrer.

Passend zum Film predigt am Sonntag, 25. Februar, um 17 Uhr, der Jesuitenpater Christof Wolf in der Hofkirche. Der Ordensmann ist selber Filmemacher und erklärt seine Entscheidung für Jesus auf einprägsame Weise. Am 3. März kommt Pater Norbert Becker in die Hofkirche. Der Herz-Jesu-Missionar aus Steinerskirchen ist Musiker und Liedermacher. Musik könne die Seele berühren, dazu spricht er und dazu gibt es Termine vom gemeinsamen Singen beim Seniorenfrühstück über „Evensong“ mit Chor Leuchtfeuer bis zum Frühlingssingen für Jung und Altin Wagenhofen.

Aufsichtsratschef des Hilfswerks Misereor am 10. März in Neuburg

Am 10. März holt sich die Pfarreiengemeinschaft mit Felix Prinz zu Löwenstein einen Biolandwirt und den Aufsichtsratschef des Hilfswerks Misereor nach Neuburg. Der christliche Biobauer plädiert für Nachhaltigkeit in der Bewirtschaftung und sieht ein Menschrecht auf Nahrung. Dazu gibt es unter anderem eine Führung durch Gut Dittenfeld, den Film „We feed the world“, Baumpflanzungen und einen Waldspaziergang mit Förster Alfred Hornung.

Zum Abschluss der Serie kommt am 17. März mit Pfarrer Engelbert Birkle (Weilheim) ein Studienkollege von Herbert Kohler und ein Experte für Schweigeexerzitien in die Hofkirche. Sein Freund habe die Stille für sich entdeckt, so Kohler, „er beginnt täglich mit einer Stunde Schweigen am Morgen.“

In sich hineinhören, schweigen, die Natur wirken lassen – das könne erfrischend und orientierend sein. Zur Unterstützung bietet die „Quellenzeit“ Anbetungsstunden bei den Elisabethinerinnen, einen Kreuzweg bei den Maria-Ward-Schwestern, Taizé-Gebete und eine Vollmondwanderung von Wagenhofen zum Feldkreuz Ballersdorf an (24. März, 20 Uhr). Das Osterfest ist am ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond – heuer am 31. März.